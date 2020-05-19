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Çınarlı 4'üncü sınıf öğrencisi Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında 1'inci oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda okuyan 4’üncü sınıf öğrencisi Nujen Delila Canpolat, Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında kendi kategorisinde 1’inci oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda okuyan 4'üncü sınıf öğrencisi Nujen Delila Canpolat, Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında kendi kategorisinde 1'inci oldu.


Çınar Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Canpolat, önemli bir başarıya imza attı. Canpolat, 2020 Uluslararası Kanguru Matematik Yarışmasında kendi alanında 1'inci oldu. Canpolat, 23 sorudan 22'sine doğru yanıt verip 86 puanla 1'inci oldu.


Nujen Delila Canpolat'ın babası Osman Canpolat, kızının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Baba Canpolat, "Uluslararası yapılan bu yarışma'da öncelikle ülkemi daha sonra Diyarbakır'ımızı ve yaşamış olduğumuz ilçemizin ismini duyurduğu için kızıma çok teşekkür ederim. Babası olarak onunla gurur duyuyorum" dedi.

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