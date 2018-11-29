Çınarlı öğrenciler Bilgi Evi'ni gezdi

Dezavantajlı gruplara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesine bağlı Alabaş Mahallesi'nde eğitim gören 70 öğrenciyi Bilgi Evi'nde ağırladı ve çocuk konuklarına yönelik sinema programı düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çınar ilçesine bağlı Alabaş Mahallesi İlkokulu, Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrencileri Bilgi Evi'nde ağırladı ve çocuk konuklarına yönelik sinema programı düzenledi. Öğretmenleri eşliğinde okullarından servis araçlarıyla alınan 70 öğrenci, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde yer alan Bilgi Evi'ne getirildi. Öğrenciler, Bilgi Evi kütüphanesini gezdi, kitap okudu, bilgisayar ve oyun odalarında çeşitli etkinliklere katıldı. Yapılan kısa tanıtımın ardından çocuk konuklara, Bilgi Evi'nin işleyişi hakkında bilgiler verildi.

Etkinliğe katılan miniklere, kek ve kahve ikramında bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ayrıca çocuklara çanta içinde kalem ve şapka armağan etti. Bilgi Evi'ndeki programın ardından Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçen öğrenciler sinema salonunda animasyon türündeki ‘Ay Prensesi' filmini izledi. Sinema gösterimi esnasında oldukça neşeli dakikalar geçiren çocuklar, yapılan etkinlikler ve gösterilen yakın ilgiden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.