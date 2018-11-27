Çınarlı öğrencilere malzeme yardımı yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaymakamlık tarafından 30 okulda eğitim gören 700 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

Çınar ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte gerçekleştirdiği organizasyonla Kaymakamlık tarafından ilçedeki 30 okulda eğitim gören 700 öğrenciye çeşitli branşları kapsayan spor malzemeleri yardımı yapıldı. İlçedeki kapalı spor salonunda gerçekleşen malzeme dağıtım töreni şenlik havasında geçti. Malzeme dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Selami Kaya, Gençlik Spor Müdürü Mehmet Yılmaz Bay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz İde, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Kaya, malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Sizlerin başarılı olması bizim için çok önemli, bunun için çalışıyoruz. Sizler de çok çalışarak bu turnuvalarda yeteneklerinizi sergileyip gelişerek yarının yıldız sporcuları arasında olabilirsiniz. Her platformda sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Şimdiden başarılar diliyorum” dedi.