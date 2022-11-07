Cinayet şüphelileri, tanımadıkları midibüs şoförünü para karşılığında öldürdü

Diyarbakır'da 4 Kasım'da öldürülen midibüs şoförü cinayetinin azmettiricisi olduğu değerlendirilen şahıs ve kiralık katil şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'a 4 Kasım'da Muş'tan gelen Midibüs Şoförü Mehdi Balkaya, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheliler R.T., S.M. ve azmettirici olduğunu değerlendirdikleri M.G.'yi tespit etti.

Çalışmalarda, olayın daha önceden başlayan bir husumete dayandığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçlamaları kabul etmeyen azmettirici M.G.'nin cinayeti planladığı; silah temini, para alışverişi gibi durumları gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi. M.G. polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde Muş'ta yakalandı.

Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.T., 'pişman ve üzgün' olduğunu belirtti.