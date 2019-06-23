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Çırakları doktor, avukat, polis oldu o simit ayran satmayı bırakmadı

Diyarbakır’da simit ayran satarak geçimini sağlayan Fahri Arslan’ın yanında çalışan çırakları doktor, avukat ve polis oldu.

Diyarbakır'da simit ayran satarak geçimini sağlayan Fahri Arslan'ın yanında çalışan çırakları doktor, avukat ve polis oldu. Yanında çalıştırdığı çocuklara her zaman okumalarını öğütleyen Arslan, 40 yıllık işini sürdürmeye devam ediyor.


Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi 1. Sanayi Sitesi'nde yarım asra yakındır simit satan Arslan yanında şimdiye kadar onlarca çırak çalıştırdı. Çocuklara her zaman okumanın öneminden bahseden Arslan'ın çıraklarından bazıları doktor, avukat ve polis oldu. Çırakları ile hala görüşmeye devam eden Arslan, 40 yılı devirdiği işini de ilk günkü ciddiyetle sürdürmeye devam ediyor. Sanayi sitesinin ağabeyi olan Arslan, “Uzun yıllardır buradayım. Günde 100 bardağa yakın ayran ve simit satıyorum. Birçok müşterim buraya sadece ayran içmek için geliyor. Şimdiye kadar yanımda onlarca çırak çalıştırdım. Onlara hep okumanın öneminden bahsettim. Kimi doktor, avukat ve polis oldu. Her biri ile hala görüşüyorum. Mutlaka yanıma gelip ayranımdan içiyorlar” dedi.

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