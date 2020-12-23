Cizre'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Bölge Müdürlüğü ile Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi işbirliğinde başlatılan, şehir girişi Silopi Caddesindeki 3 kilometrelik duble yol yapım çalışması tamamlanma aşamasına geldi.

Cizre şehir girişinde yer alan karayolunda devam eden bölünmüş yol çalışmaları kapsamında Bölge Müdürlüğü sağ ve sol şerit olmak üzere toplam 3 kilometrelik duble yolda asfalt çalışması yaparken, Cizre Belediyesi de cadde refüj düzenlemesi ve refüj aydınlatma çalışması gerçekleştiriyor. Asfalt çalışmalarının tamamlanması ile Cizre Belediyesi, sağ şeritte 1,5 kilometre sol şeritte 1,5 kilometre olmak üzere toplam 3 kilometrelik kaldırım çalışması başlatacak. Çalışmalar kapsamında Şırnak, Silopi üçgeni ile yeni Şırnak yolunda dönerli kavşak yapılacak. Caddede devam eden elektrik, sulama altyapısı ve çevre düzenlemeleri sonrası şehir girişi, Cizre Park AVM ile köprü arasında olan alan temiz bir görünüme kavuşacak.

İlçeyi şantiye alanına çevirdiklerini belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, ilçenin yol, cadde ve sokakları başta olmak üzere refüj ve kaldırımlarda da hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve belediyemizin işbirliği ile müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Cizre şehir girişinde yer alan Silopi Caddesindeki çalışmalar bittiğinde ilçemiz, özellikle de geliş gidiş güzergahı olan bu alan modern bir görünüme kavuşacak. Cizreli hemşerilerime hayırlı olsun” dedi.