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ÇKS kayıt süresi 1 Eylüle uzatıldı

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydını yaptırmayan çiftçiler için müracaat süresi 1 Eylül’e uzatıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydını yaptırmayan çiftçiler için müracaat süresi 1 Eylül'e uzatıldı.


Silvan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Çiftçi Kayıt Sistemi' yönetmenliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmenliğin resmi gazetede yayınlanarak 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini söyledi. Çapan, "Buna göre, 2020 üretim yılına ilişkin 30 Haziran'a kadar olan ÇKS kaydını yaptırmayan çiftçiler için bu süre 1 Eylüle uzatıldı. Daha önce ÇKS kayıt işlemini yapmayan çiftçilerimizin bu 10 günlük süre içerisinde ÇKS kayıtlarının yapılmasını arzuluyoruz. Çiftçilerimiz 2020 yılı dosyalarını Silvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için tüm muhtarlıklarımıza ve cep telefonu aracılığıyla ÇKS kaydını yapmayan çiftçilerimize mesaj yoluyla ulaşmaya çalıştık" dedi.

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