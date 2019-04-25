Diyarbakır'da Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu ikinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi amacıyla çocuk ve ailelerine yönelik hizmet veren kamu kurumları ile koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesini izleyen, il ve ilçe koordinasyonlarını ve sekretaryalarını kapsayan toplantıya, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Toplantıda, mahkemelerce verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması ve takip edilmesi, çocuğun yüksek yararı ilkesi doğrultusunda önleme ve erken müdahale mekanizmalarının kurulmasına ilişkin çalışma ve projelerin takip edilmesi ve buna ilişkin raporlar hazırlanması, il düzeyinde çocuk koruma alanındaki hizmetlerin yürütülmesinin izlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasında yaşanan sorunların tespiti, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin uygulamaya konulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların tespiti ve müdahale etkinliğinin arttırılması ve mobil ekip müdahalesinin haftanın 7 günü devam etmesi kararının alındığı toplantıda, mobil ekip tarafından tespit edilen çocukların İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesi ve okula devam takiplerinin yapılması, Suriyeli çocukların yoğun olarak çalıştığı ve dilendirildiği yerlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediyelerin iş birliği içerisinde çocukların durumlarını değerlendirmeleri konusunda kararlar alındı.