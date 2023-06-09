Çocuk sahibi olamayan çift, müjdeyi Diyarbakır'da aldı

Bingöl'de evlat sahibi olmak için birçok yerde tedavi gören Ruken Sayak, Diyarbakır'da tedavi gördüğü Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yanında çocuk müjdesini aldı.

Bingöl'de yaşayan Ruken-Emrah Sayak çifti, evlat sahibi olmak için normal yolları denemelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. Birçok kliniğe başvuran çift, aldıkları tedavilerden de olumsuz sonuç aldı.

Kuzeninin tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Ruken Sayak'a, polikistik over teşhisi konuldu. Sayak, aldığı fitoterapi, akupunktur ve rahim dinlendirme tedavisiyle 8 yıllık evliliklerinde çocuk müjdesi aldı.

Bingöl'den geldiğin, 8 yıllık evli olduğunu söyleyen Sayak, “5-6 yıl boyunca Erzurum'da tedavi gördüm. Zor bir süreçten geçtim, olmadı. Üç defa aşı denedim, olmadı. Kuzenimin tavsiyesiyle Hakan Hoca ile tanıştık. Geldim, tedavi gördüm. Bugün sonuçlarım çıktı, hamileyim. Allah, herkese çocuk sahibi olmayı nasip etsin. Hiçbir zaman umudunuzu kesmeyin” dedi.