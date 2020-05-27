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Çocuklar Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliğiyle eğlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kent Meydanında müzikli ve palyaçolu düzenlediği etkinlikte yüzlerce çocuk, oluşturulan parkurlarda kıyasıya yarışıp eğlendi.


Çocukların kişisel ve bedensel gelişimleri için birçok etkinliğe imza atan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, korona virüs salgınında alınan önlemler kapsamında dışarı çıkmalarına belirli gün ve saatlerde izin verilen minikler için Kent Meydanında etkinlik düzenledi. Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte spor aletlerinden çeşitli engellerin bulunduğu parkurlar kuruldu. Spor eğitmenlerin gözetiminde yapılan yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Neşeli dakikalar geçiren çocuklar, spor sayesinde stres atma fırsatı buldu. Etkinliği daha cazip kılma amacıyla masal kahramanı kıyafetleri giyen palyaçolar çalınan müziklerle eğlenen çocuklara eşlik etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yarışmaya katılan ve parkuru tamamlayan tüm miniklere, çeşitli hediyeler ile etkinliğe katıldıklarına dair sertifika dağıttı.


Çocukların neşeli dakikalar geçirdiği ve stres attığı organizasyondan dolayı aileler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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