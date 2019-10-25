Çocuklar için risk oluşturan harabe binaya yıkım

Bağlar Belediyesi, kentin ve yaşam alanlarının mimarisine aykırı olarak aynı zamanda insan yaşamı için tehdit haline gelen yapıları ortadan kaldırarak vatandaşlara rahat nefes aldırmaya devam ediyor. Bu kez adres, 2014 yılındaki yerel yönetimler yasası ile köy statüsünden çıkarılarak mahalle haline gelen kırsaldaki Ağaç Geçidi ve Batı Çanakçı Küme Evleri oldu. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun düşerek yaralandığı mahalledeki metruk yapının yıkımı mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İş makineleri tarafından kısa sürede yıkımı gerçekleştirilen harabe yapı, özellikle mahallede yaşayan çocuklar için risk olmaktan kurtarıldı.

“Çocuklarımız için büyük risk vardı”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, “Tehlikenin farkında olmayan çocuklarımız burada oynuyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde bir çocuğumuz ciddi şekilde yaralandı. Yapı, taştan yapıldığı için yıkımı zor oldu. Belediyeye başvurduk, kısa zamanda gelip yıkımı gerçekleştirdiler. Hepimiz rahat nefes aldık. Sesimize kulak veren Başkan Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.