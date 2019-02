Çocuklar için trafik eğitimi projesi hayata geçirildi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan çocuklar için trafik eğitim projesi hayata geçirildi.

Projenin hayata geçirilmesi amacıyla Muharrem Akkılıç İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mehmet Karademir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan ve kurum amirleri katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Demir, Türkiye'de trafik kazalarının, her yıl binlerce insanın hayatını kaybetmesi, on binlerce insanın yaralanması ve milyonlarca lira maddi hasar oluşturarak iş gücü ve enerji kaybına neden olduğunu söyledi. Kaymakam Demir, “Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 95'inin insan hatasından kaynaklandığı görülmektedir. Türkiye'de trafik kazalarında hayatını kaybeden her 100 yayadan 26'sı çocuktur. Bu durumun en önemli sebebi ise ülkemizde verilen trafik eğitiminin yetersizliğidir. Bu nedenle trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli yeni nesiller yetiştirmek amacıyla Çermik Kaymakamlığı, Çermik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği işbirliğiyle çocuklar için trafik eğitimi projesi hazırlanarak uygulanmaya başlandı. Projemiz okul öncesi ve ilkokul 1,2,3. sınıfları kapsamaktadır. Proje kapsamında hazırlanan kitaplar öğrencilere dağıtılarak, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Amirliğimiz tarafından 61 okulumuzda 5 bin 238 öğrenciye trafik eğitimleri verilmeye başlandı” dedi.

Daha sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Türkiye'de trafik kazalarında hayatını kaybeden her 100 kişiden 26'sının çocuk olduğunu söyledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından öğrencilere trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme, güvenli oyun alanları gibi konularda bilgiler verildi.