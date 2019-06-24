Çocuklar müzik eşliğinde Zerzevan'ı resmetti

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çoğunluğu çocuk olan 400 kişi ile birlikte Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Çocuklar burada müzik eşliğinde Zerzevan Kalesi'ni resmetti.

Devlet korumasındaki çocukların çevreye yönelik duyarlılığını arttırmaya katkı sağlamak, birbirleriyle olan iletişimini daha güçlü hale getirmek amacıyla Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk evlerinde uygulamaya koyduğu farkındalık saati uygulaması içerisinde yer alan 'Yakın çevremizi tanıyalım' konusu kapsamında çocuklara yönelik 'Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz ve Zerzevan'ı resmediyoruz' temasıyla gezi programı düzenlendi.

Gezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, kültürel değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, çocukların tarih, kültür ve çevre bilincini artırmak ve kültürel mirası tanıtmak amacıyla böyle bir gezi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gezi programında çocuklar piknik yapıp müzik işliğinde kaleyi resmetti. Çocuklar gezi sonunda çöp ve atıkları toplayarak alandan ayrıldı.