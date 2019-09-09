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Çocuklar okulun ilk gününde tiyatro gösterisi ile buluştu

Diyarbakır’da Big Bando SNS Dans ve Bilinç6uçuk Tiyatro Topluluğu yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde özel bir okulda tiyatro gösterisiyle öğrencilerle buluştu.

Diyarbakır'da Big Bando SNS Dans ve Bilinç6uçuk Tiyatro Topluluğu yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde özel bir okulda tiyatro gösterisiyle öğrencilerle buluştu.


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birçok okul öğrencilerini farklı etkinliklerle karşıladı. Diyarbakır'da Big Bando SNS Dans ve Bilinç6uçuk Tiyatro Topluluğu, özel bir okulda şarkılar söyleyip, tiyatro gösterileriyle öğrencilerle buluştu.


Topluluk üyeleri, amaçlarının sanatı seven çocuklarla buluşup onları sanatın her dalı ile buluşturmak olduğunu söyledi.

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