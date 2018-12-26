Hastanelere ve sağlık merkezlerine erişimleri zor olan kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz sağlık taramaları yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Yaşam Merkezlerindeki kreşlerde eğitim gören çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Diş sağlığı ile ilgili bilgilendirmeler yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, miniklere diş macunu ve fırça hediye etti.

Erken yaşta başlayan dış sağlığının önemini anlatmak amacıyla başlatılan program kapsamında çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Eğitimde, bir diş hangi kısımlardan oluşur, dişlerin görevleri, dişlere neler zarar verir, diş çürüğü nasıl oluşur, ağız ve diş sağlığı hastalıkları nelerdir, ağız ve diş sağlığını korumak için neler yapılmalı konularında çocuklara bilgiler aktarıldı.

Eğitimin ardından çocuklarda dişlerin önemini anlatan ‘Diş Krallığını Kurtaralım' animasyon filmi izletildi.