Çocuklardan Bağlar Belediyesi'nin eğitim kurslarına videolu çağrı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi çocukların eğitimdeki eksikliklerini gidermesi için ücretsiz eğitim kursları açtı. Çocuklar ise akranlarının ücretsiz eğitim kurslarından yaralanması için çektikleri video ile kurslara katılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Diyarbakır'da yoksul ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı bölgelerin başında gelen Bağlar ilçesinde çocukların eğitimdeki eksiklerini gidermesi için Bağlar Belediyesi ücretsiz eğitim kursları çalışması başlattı. Kurslarda eğitim gören çocuklar ise akranlarını buralara çekmek için kısa skeç ve film çalışması yaparak davet etti. Hazırlanan videolarda eğitime yönelik mesajlar veren çocuklar, akranlarını bu çalışmalara katılmaya davet ediyor.

Diyarbakır şivesiyle konuşan çocuklar, ilçenin sokaklarında karşılaştıkları çocukları “Bağlar'da eğitim var” sloganıyla kurslara teşvik etmeye çalışıyor.

Kurslarda uzman eğitimciler tarafından çeşitli branşlarda ve alanlarda eğitim veriliyor.