Çocuklardan Başkan Mızraklı'ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor kursları kapsamında düzenlediği gezi faaliyetleri kursu, çocukların Başkan Dr. Selçuk Mızraklı'yı ziyareti ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma alanlarını gezmesiyle başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın yaz spor kursları kapsamında düzenlediği gezi faaliyetleri kursu başladı. Çocukların Başkan Dr. Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etmesiyle başlayan kursta çocuklara Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası gezdirildi, çalışmaların nasıl yürütüldüğü anlatıldı. Başkan Mızraklı, miniklerle meclis toplantı salonunda bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Meclis toplantı salonunda çocuklarla tek tek tokalaşıp tanışan Başkan Mızraklı, çocuklara gelecek hayalleri ile ilgili sorular sordu. Başkan Mızraklı, "İnsanoğlu ortaya çıktığı dönemden itibaren hep merakının peşinden gitmiş. Merakı kendisine yeni sorular sordurmuş, o sorulara cevap aramaya çıkmıştır. Bizler de yeni yeni arayışlara çıkacağız, merakımızı gidereceğiz. Tek başımıza değiliz. Kocaman bir evrenin içindeyiz. Evimizde, ailemizde sokağımızda yalnız değiliz. Varlığımızın başka insanlara başkalarının da bizlere ciddi katkıları var. Diyarbakır 1 milyon 730 binlik kocaman bir şehir. Belediyecilik hizmeti yaparken 1 milyon 730 bin denetçimiz var aslında” diye konuştu.