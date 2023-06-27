Çocukları olmayan 11 yıllık çift, bayram öncesi çocuk müjdesi aldı

Diyarbakır'da yaşayan 11 yıllık evli çift, 11 başarısız tüp bebek denemesinden sonra bayram öncesi çocuk müjdesini aldı.

Diyarbakır'da yaşayan Şenay-Seyithan Elaltunterin çifti, 11 yıllık evliliklerinde doğal yoldan çocuk sahibi olamayınca bir çok yere başvurup 11 tüp bebek denemesinde bulundu. Sonuçlar başarısız olunca Elaltunterin çifti, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in yanında tedavi almaya başladı.

Yapılan tahlillerde yumurta tembelliği teşhisi konuldu. Elaltunterin, rahim içi PRP, akupunktur ve fitoterapi tedavisi gördü. Kontrollere giden genç çift, bayram öncesi gebelik kesesini görerek çocuk müjdesini aldı.

11 yıllık evli olduğunu söyleyen Şenay Elaltunterin, “11 defa tüp bebek denemem oldu. Hakan Hocanın yanında tedavi gördüm. Bu süreçte bize çok çok yardımcı oldu. Bazen tükendiğimiz yerde bize çok umut verdi. Çok şükür şu an gebelik kesesi oluştuğunu söyledi” dedi.