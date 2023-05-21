Çocukları olmayan çift şimdi ikinci çocuklarını bekliyor

Yurt dışından Diyarbakır'a gelip tedavi gören çift, yıllar sonra ikinci çocuk müjdesini aldı.

Yurt dışında yaşayan Remziye-Yakup Can çifti, yaklaşık 10 yıl çocuk sahibi olamadı. Birçok şehre gidip tedavi gören çift, sonuç alamayınca tavsiye üzerine Diyarbakır'daki Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurarak tedavi gördü. Can çifti, aldıkları azosperm, rosi mikrotese tedavileri ile 10 yıl sonra çocuk sahibi oldu.

33 yaşındaki Can çifti, ikinci çocuk sahibi olma kararı alarak tekrar Prof. Dr. Çoksüer'e başvurdu. Tedavilerin sonuç vermesiyle çift, ilk çocuklarını kucaklarına almalarından 6 yıl sonra ikinci çocuk müjdesini aldı. Can çifti, Prof. Dr. Çoksüer ve ekibine teşekkür etti.