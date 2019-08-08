İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukları spora teşvik etmek için ücretsiz ders veriyor

Diyarbakır’da spor eğitmeni olan Çağla Demirdağ Türk, 2-12 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz dersler vererek spora yönlenmelerini sağlıyor.

Diyarbakır'da spor eğitmeni olan Çağla Demirdağ Türk, 2-12 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz dersler vererek spora yönlenmelerini sağlıyor.


Diyarbakır'da birçok spor dalında faaliyet yürüten spor eğitmeni Çağla Demirdağ Türk, küçük yaşta çocukları spora teşvik etmek ücretsiz ders veriyor. Kendi salonunda çocuklarla bir araya gelen Türk, erken yaşta yapılacak sporun önemine değindi. Türk, "Hem birçok minik kalbe dokunup onların mutlu olmalarını sağlıyoruz hem de ailelerimizi yaptığımız branş ile ilgili bilgilendiriyoruz. Hedef 2-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar. Bunu yaparken de hem çocuğun isteğini hem de çocuğun yaşını göz önüne alarak onlara en uygun branş seçimini yapmaları gerekiyor. Çünkü spor hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyolojik gelişim anlamında önem taşır. Bir spor insanı olarak bu anlamda erkek kız ayrımı yapmadan tüm ailelerin az ya da çok çocuklarını bir şekilde sporla buluşturmalarını istiyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.