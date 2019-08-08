Çocukları spora teşvik etmek için ücretsiz ders veriyor

Diyarbakır'da spor eğitmeni olan Çağla Demirdağ Türk, 2-12 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz dersler vererek spora yönlenmelerini sağlıyor.

Diyarbakır'da birçok spor dalında faaliyet yürüten spor eğitmeni Çağla Demirdağ Türk, küçük yaşta çocukları spora teşvik etmek ücretsiz ders veriyor. Kendi salonunda çocuklarla bir araya gelen Türk, erken yaşta yapılacak sporun önemine değindi. Türk, "Hem birçok minik kalbe dokunup onların mutlu olmalarını sağlıyoruz hem de ailelerimizi yaptığımız branş ile ilgili bilgilendiriyoruz. Hedef 2-12 yaş aralığındaki tüm çocuklar. Bunu yaparken de hem çocuğun isteğini hem de çocuğun yaşını göz önüne alarak onlara en uygun branş seçimini yapmaları gerekiyor. Çünkü spor hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyolojik gelişim anlamında önem taşır. Bir spor insanı olarak bu anlamda erkek kız ayrımı yapmadan tüm ailelerin az ya da çok çocuklarını bir şekilde sporla buluşturmalarını istiyorum” dedi.