Çocuklarını okula gönderip, okuma yazma kursunun yolunu tutuyorlar

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ve teşvikiyle ücretsiz açılan okuma yazma kursuna ev hanımı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Bağlar İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde uzman hocalar eşliğinde aile destek merkezlerinde açılan kurslara 100 kadın katıldı. İlk haftası geride kalan kursa katılımın katlanarak artması bekleniyor. Kimisi çocuğunu okula gönderdikten sonra geliyor, kimisi de evdeki işlerini bitirdikten sonra katılıyor. Kurs programı, çoğunluğu ev hanımı olan kadınların günlük işleyişine göre belirleniyor.

Kursta değişik hayat hikayeleri olan farklı yaş grubundaki kadınları görmek mümkün olurken, kimisinin ailesi çeşitli nedenlerle zamanında okula göndermemiş, kimisi hayat şartlarından dolayı bu imkanı çocukluğunda değerlendirememiş. Ama şimdi belediye tarafından verilen bu kursu tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyorlar.

“Kadınların azmi bizi hayran bıraktırıyor”

Kurs eğitmeni Leyla Bağatır, kursa katılan kadınların büyük bir azim ortaya koyduğunu belirterek, “Hiç okuma yazma bilmeyen ve günlük hayatta bu yüzden zorluk çeken ablalara ve annelere okuma yazmanın ilk uygulamalarını gösteriyoruz. Sıfırdan öğreniyorlar. Her yaştan kadınlar geliyor. 65 yaşındaki anne de, 35-40 yaşındaki abla da var. Genelde belli bir yaşın üzerindekiler geliyor. Yoğun talep var. Kayıtlar devam ediyor, her gün yeni isimler geliyor. Programı kadınların uygunluğuna göre belirliyoruz. Hem okuma yazmayı öğrensin, hem ev işlerini yapabilsinler diye. Haftanın üç günü bu çalışmayı yapıyoruz. Bizim için de zevkli geçiyor. Bu yaştan sonra kendilerine güvenip heyecanlı ve istekli olmaları çok güzel bir olay. Kadınlarla çalışmak her zaman daha zevkli, çünkü birbirimizi iyi anlıyoruz. Amacımız en kısa zamanda okuma yazmayı öğrenmelerini sağlamaktır. Halk Eğitim Müdürlüğü bu sürecin sonunda okuma yazma belgesi veriyor ama zaten kadınların amacı okuma yazmayı çözerek günlük yaşantıda kullanmak” dedi.

“Kadınların günlük hayatına inanılmaz katkısı olacak”

Okuma yazmayı çözmenin kadınlara çok şey katacağını ifade eden Bağatır,”Değişik hayat hikayesi olanlar var. Bunlar arasında çocuklarıyla beraber gelenleri de görüyoruz. Günlük hayatta kadınlara çok şey katacak. Okuma yazması olmadığı için hangi otobüs durağında inmesi gerektiğini bilmeyen kadınlar bile var. Ya da hastaneye giderken orada sorun yaşayanlar bile var. Başkalarından yardım almak zorunda kalıyorlar. Okuma yazmayı öğrenirse okula giden çocuğuna yardımcı olur, günlük ve sosyal hayatta haklarını arama imkanına kavuşur. Peygamberimize gelen ilk ayet, ‘Oku' emri ile başlar. Hazreti Ali, ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyor. Okuma yazma bu derece önemli. Özellikle de hayatın yükünü çeken kadınlar için hayati anlam taşıyor. Belediyenin bu hizmeti kadınlar için oldukça anlamlıdır. Burada hem Kur'an'ı Kerim dersini hem de okuma yazma eğitimini alanlar var. Kadınlarımız gelsin ve bu imkandan yararlansın diyoruz. Bizim amacımız bu kurs sayesinde temeli sağlamlaştırmaktır” diye konuştu.

“Kısa zamanda çok şey öğrendim”

Okuma yazma bilmediği için günlük yaşamda zorluk çektiğini anlatan Sevda Nazlı, ”Günlük yaşamda çok zorlanıyoruz. Bu sorun her yerde karşımıza çıkıyor. Kurs çok güzel geçiyor, hem okuma yazmayı öğreniyoruz, hem sosyal faaliyet adına güzel zaman geçiriyoruz. Kısa zamanda çok şey öğrendim diyebilirim. Böyle bir imkan sağladığı için belediyemize çok teşekkür ediyorum. Burası evimize çok yakın, bu nedenle zaman sorunu da olmuyor. Okuma yazması olmayan tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Bu güzel imkandan yararlansınlar” şeklinde konuştu.

65 yaşındaki Adüle Açan, hem okuma yazma hem de Kur'an'ı Kerim eğitimi alarak, “Öğrenmenin yaşı yok. diyor. Burada hem Kur'an'ı Kerim dersini alıyorum, hem okuma yazma kursuna katılıyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Buraya katılmayı çok istedim. Okuma yazmayı kısa zamanda çözeceğime inanıyorum. Benim kadınlara çağrım, yaşa takılmasınlar. Böyle güzel bir imkan var. Gelip en iyi şekilde değerlendirsinler” çağrısında bulundu.

“Bizim için müthiş bir imkan”

Pandemiden dolayı kapanan kursun açılmasından dolayı çok memnun olduklarını anlatan Zeynep Salar, “Bir haftadır katılıyorum. Çok memnunum. Pandemiden dolayı burası kapanmıştı. Açılmasını çok istiyorduk. Okuma yazmadan Kur'anı Kerim dersine kadar çok şeyi öğreniyoruz. Burası herkes için müthiş bir imkan sağlıyor. Kendim ve ailem adına Bağlar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Önceden okuma yazması olduğunu ancak bunu yeterli görmediğini ifade eden Ayşe Yamaç da, ”Biraz biliyordum ama yeterli değildi. Burada kendimi geliştiriyorum. Çocuklarım okul okuyor. Benim buraya gelmemden onlar da gayet memnun. Bağlar Belediyesi'ne böyle bir imkan sundukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.