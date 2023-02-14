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Çökme tehlikesi olan apartman yıkıldı

Diyarbakır’da çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya Apartmanı’nın yıkımı tamamlandı.

Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 apartman enkaz haline geldi. Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 337. Sokak'ta Ninova Park AVM yanında bulunan ve çökme tehlikesi olan 9 katlı Altınkaya Apartmanı güvenlik güçleri tarafından alınan önlem ve yapılan çağrı sonrası boşaltıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ekipleri tarafından acilen yıkılma kararı çıkan apartmanın yıkımı tamamlandı.

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