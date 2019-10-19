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Çöp kamyonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Diyarbakır’da seyir halindeki çöp kamyonu henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

Diyarbakır'da seyir halindeki çöp kamyonu henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını söndürürken, kamyon kullanılmaz hale geldi. Olayda can kaybının yaşanmaması ise sevindirdi.


Edinilen bilgiye göre bugün saat 12.30 sıralarında Kamışpınar Mahallesi grup yolunda Diyarbakır'dan Kamışpınar Mahallesi istikametine seyir halindeki 21 KK 356 plakalı Kayapınar Belediyesine ait çöp kamyonunda başlayan yangın, olay yerine gelen 110 ekiplerince söndürüldü. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybının olmaması sevindirdi.


Yangının neden çıktığının araştırıldığı belirtildi.

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