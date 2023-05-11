Çöp konteynerlerinde bahar temizliği

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte çevreye kötü kokular yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilçedeki çöp konteynerlerine yönelik yenileme ve bakım çalışması başlattı.

Kullanılamaz hale gelen konteynerler ise yenileriyle değiştiriliyor. Düzenli olarak yapılan bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Diyarbakır nüfusunun önemli bir bölümünün ikamet ettiği merkez Bağlar ilçesinde belediye tarafından tüm mahallelerde cadde ve sokaklara monte edilen çöp konteynerleri ve temizlik kutuları mevsim koşullarına göre düzenli olarak bakımdan geçiriliyor. Tahrip edilen ve hasar gören konteynerler, Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince tek tek kontrolden geçiriliyor, tamir ediliyor, boyama ve bakım işlemleri yapılıyor. Büyük bir titizlikle bakım ve yenilemesi yapılan konteynerler, daha sonra hijyen şekilde yeniden vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Göreve geldiği 2019 yılında 'Temiz Çevre, Temiz Bağlar' sloganı başlatan, gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde ilk iş olarak vatandaşların temizlik ve çevre sorunlarıyla ilgili memnuniyetini ve taleplerini sorup, taleplerin karşılanması için belediye ekiplerine talimat veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda yüzlerce yeni çöp konteyneri cadde ve sokaklara,geçiş noktalarına ve yaşam alanlarına monte edildi. Önümüzdeki günlerde çok sayıda çöp konteyneri daha ilçede ihtiyaç duyulan noktalara monte edileceği belirtildi.