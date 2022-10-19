Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayınla bağlandı, Diyarbakır'da muhtarlık binası temeli atıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde muhtarlık hizmet binasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın bağlantısıyla katıldığı törenle atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen Muhtarlar Evi açılışı ve 100 muhtar hizmet binası temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayın bağlantısıyla aralarında İzmir, İstanbul, Trabzon, Van ve Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Karaçalı Mahallesi muhtarlık binasının da olduğu yapıların temel atma törenini gerçekleştirdi. Karaçalı Mahallesi muhtarlık yerinin temel atma törenine Vali ve Büyükşehir

Belediye Başkanı Ali İhsan Su'nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı Asım Solak, Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Karaçalı Mahallesi Muhtarı Fuat Cömert, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.