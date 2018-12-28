Çüngüş Belediyesinden ağaçlandırma seferberliği

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediyesi, “Daha yeşil bir Çüngüş” sloganıyla ilçe genelinde ağaçlandırma seferberliği başlattı.

Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, ilçeyi güzelleştirmeye devam ettiklerini belirterek, kaymakamlık, belediye, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle ilçe girişine 500 adet çam ağacı, 200 adet tespih ağacı diktiklerini söyledi. Çüngüş ilçesinde hizmetlerini aralıksız olarak sürdüren Arslanca, ağaçlandırma çalışmasının ardından çevre temizliğinin gerçekleştirileceğini, Parkların ve caddelerin dizayn edileceğini söyledi.