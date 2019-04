Çüngüş kavgasında provokatör iddiası

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen olayın seçim kavgası olmadığını ileri süren İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, bu olayın ortalığı karıştırmak isteyen provokatörlerin oyunu olduğunu söyledi.

Çüngüş ilçesinde meydana gelen olayın kendilerini üzdüğünü dile getiren Zübeyir Arslanca, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Saadet Partisi ve belediye başkan adayına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Seçimlerin demokratik bir yarış olduğunu belirten Arslanca, "SP'li belediye başkan adayını tebrik ediyorum. Demokratik bir yarıştı ve yarışı SP kazandı. İlçemizde yaşanan bu talihsiz olay HDP'li bir provokatörün oyunudur. İsmini bildiğimiz HDP'li bir provokatörün tahrik etmesi sonucu bu üzücü olay yaşandı. Bu provokatörlüğü yapan şahsın ilçemizde oyu da yoktur. Tahrik sonucu çıkan kavgada gençler provokatörün oyununa gelmiştir. SP'den belediye başkanlığını kazanan Suat Akmeşe olayı yatıştırmak üzere kavganın çıktığı yere gelmiş, gençlerle korumalar arasında çıkan arbedede yaralanmıştır. Bu olaydan duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum. Suat Akmeşe'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Halkın teveccühüne her zaman saygılıyız"

Zübeyir Arslanca, sandıktan çıkan sonucu her daim saygılı olduklarını söyledi. Arslanca, "Halkın teveccühüne her zaman saygılıyız. Demokratik bir şekilde belediye başkanlığını kazanan Suat Akmeşe'ye başarılar diliyorum. Her iki ailenin gençlerini de sükunete davet ediyorum. HDP'li bir provokatörün oyununa gelmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma yürütülüyor

Çüngüş Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından ivedi olarak başlatılan soruşturmanın her yönüyle titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz merkez Camisuk Mahallesinde 01 Nisan 2019 günü saat 12.50 sıralarında yaşanan bir tartışma sonrası çıkan kavgada, Tahsin Akmeşe adlı vatandaşımız silahla, Seçim Akmeşe adlı vatandaşımız ise darp sonucu hafif şekilde yaralanmış, her iki vatandaşımız da hayati tehlikeleri olmamakla birlikte ilçemizde gerekli müdahale yapıldıktan sonra tedbiren Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilmişlerdir. Ayrıca Saadet Partisinden seçime katılan ve kesinleşmemiş sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Ali Suat Akmeşe, ilçe merkezinde başına çapayla vurulması sonucu yaralanmış, sağlık durumu iyi olmakla birlikte ilçemiz hastanesinde gerekli müdahalenin yapılmasının ardından tedbir amacıyla hava ambulansı ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Meydana gelen olay sonrasında güvenlik kuvvetlerimiz tarafından yapılan müdahalede suça karıştıkları tespit edilen 4 kişi, suç aletleriyle birlikte gözaltına alınmıştır. Huzurun ve sükunun adresi olan ilçemizde yaşanan bu talihsiz olayla ilgili Çüngüş İlçe Başsavcılığımız tarafından ivedi olarak başlatılan soruşturma her yönüyle titizlikle yürütülmektedir" denildi.