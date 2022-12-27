Çüngüş ve Dicle'de 6 futbol ve 2 basketbol sahası gençlerin hizmetinde

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü çerçevesinde Çüngüş ve Dicle'de 6 futbol ve 2 basketbol sahası gençlerin hizmetine sundu.

Valilik, Büyükşehir ve 17 ilçe belediyesi arasında yapılan Gençlik ve Spor Yatırımları Protokolü ile ilçeler spor tesislerine kavuşuyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, yapılan protokol çerçevesinde Dicle ilçesi Bozoba Mahallesinde 45x25 metre ebatlarında futbol, 31x19 metre ebatlarında basketbol, Üzümlü mahallesinde 30x15 metre ebatlarında futbol, Dede mahallesinde 45x25 metre ebatlarında futbol ve Dicle ilçesi Jandarma Komutanlığı'nda 45x25 metre ebatlarında futbol sahası inşa etti.

Çüngüş ilçesinde ise Yeniköy Mahallesi Yeniköy İlk ve Orta Okulu'nda 30x15 metre ebatlarında futbol, Tepe mahallesinde 30x15 metre ebatlarında basketbol ve Camiikebir Mahallesinde 30x15 metre ebatlarında futbol sahasının yapımı tamamladı.