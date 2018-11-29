Çüngüş ve Pötürge birbirine bağlanacak

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinin çehresini değiştirecek, ekonomik ve sosyal yönden gelişimini sağlayacak olan sahil yolu projesi çerçevesinde Çüngüş ile Malatya'nın Pötürge ilçesini birbirine bağlayacak stabilize yol çalışması tamamlandı. Yolun karayolları ağına alınması bekleniyor.

Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, uzun bir süreden beri ilçenin gündeminde olan ve ilçeyi kör noktadan kurtaracak olan Çüngüş'ü ve Malatya'nın Pötürge ilçesini birbirine bağlayacak yolda iş makinelerinin aylarca çalıştığını ve daha önce kullanılmayan stabilize yolun kullanılır hale getirildiğini belirterek, en büyük hayalinin Çüngüş-Pötürge arası yolun karayolları ağına alınması olduğunu belirtti. Arslanca, “Yolun karayolları ağına bağlanması için Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Bölge Müdürlüğünden olumlu yanıt alamayınca konuyu Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na arz ettik. Valimizin desteğiyle Çüngüş'ü Malatya'ya bağlayacak Çüngüş-Pötürge arası stabilize yolun karayolları ağına alınmasından umutluyuz” dedi.

Başkan Arslanca, 25 yıl önce ilçeyi Malatya'ya bağlayan köprünün sular altında kalmasından sonra çıkmaz sokak konumuna gelen Çüngüş'ü yapılacak yolla kör nokta olmaktan kurtaracaklarını söyledi. Arslanca, “O köprü suyun altında kalınca ilçe ekonomik yönden çöktü. Çüngüş çıkmaz bir sokak konumuna düştü. Çüngüş'ü bu durumdan kurtarmak için alternatifler aradık. Malatya'nın Pütürge Belediyesi ile istişare yaptık. 70 kilometrelik yol için Pütürge Belediye Başkanımız o taraftan başladı. Biz de bu taraftan başladık. İlçeyi Pütürge yoluna bağladık. Bu yolun karayolları ağına bağlanmasıyla 250 kilometrelik Malatya yolunun 150 kilometreye ineceğini ve o yol üzerinde olan 80 haneli Köprükaya köyü ile diğer köylerin Çüngüş'e gelmeleri kolaylaşacak ve alışverişlerini Çüngüş'ten yapacaklar buda ilçe ekonomisine katkı sağlayacak” diye konuştu.