Çüngüş'e 24 saat esaslı içme suyu temini masaya yatırıldı

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Çüngüş ilçesinde başta içme suyu olmak üzere yaşanan sorunları masaya yatırmak için Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe'yi ziyaret etti. Çüngüş ve kırsal mahallelerinin genel durumlarının değerlendirildiği görüşmede Tutşi, ilçeye 24 saat kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

“Su yönetimiyle ilgili 2022'de önemli adımlar atacağız”

Yaz aylarında genel anlamda su tüketiminin fazla olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirten Tutşi, ilçeye kesintisiz içme suyu sağlamak için ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğünü ifade etti. Tutşi, “İçme suyunun doğru şekilde dağılımını sağlamanın en önemli figürü su yönetimidir. DİSKİ, 2022 itibariyle bu konuda çok ciddi adımlar atacak. Su yönetimi sistematik hale gelince birçok yerde su sorunu kendiliğinden çözülecek. Su yönetimiyle birlikte örneğin bir mahalleye ne kadar içme suyu verildiğimizin verileri de elimizde olacak” dedi.

Aktaş Mahallesi'ndeki kaynaktan saniyede 50-60 litre suyun tarım amacıyla kullanıldığını vurgulayan Tutşi, yapacakları çalışmayla ilçe merkezine bu kaynaktan saniyede 10 litre içme suyu vermeyi planladıklarını ifade eden Tutşi, “Çataldut Mahallesi'nde yer alan 50 metreküplük içme suyu deposunun şebeke bağlantısını yapacağız. 50 haneye sahip Üçpınar Mahallesi'nin eskiyen içme suyu hattını da yenileyeceğiz. Malkaya Mahallesi'ndeki kaynak su ile ilgili rehabilitasyon çalışmalarına başlayacağız. İçme suyunun ardından diğer altyapı sorunlarını çözmek için çaba harcıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yapılan ziyaret ve ilçenin sorunlarının çözülmesi için atılacak adımlardan memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Akmeşe, belediye olarak çalışmalarda DİSKİ'ye destek olacaklarını belirtti.