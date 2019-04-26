Çüngüşspor Süper Amatör Ligi'nde

Amatör Futbol Ligi play-off müsabakaları sona erdi. Çüngüşspor, Diyarbakırspor'un ardından Süper Amatör Futbol Ligi'ne yükselen ikinci takım oldu.

Play-Off Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Çüngüş Gençlikspor, averajla Süper Amatör Ligi'ne yükseldi. Süper Amatör Ligi'ne yükselen ikinci takımı tayin eden maçta Kocaköy Gençlikspor'u 4-1 yenen Çüngüş temsilcisi, 5'te 5 yaparak şampiyon olan Diyarbakırspor'un ardında 7 puanla hedefe ulaşan ikinci takım olmayı başardı.

Çüngüş Gençlikspor'un başarısı Çüngüş'te büyük sevinç oluştururken, yöneticiler elde edilen zaferin mutluğunu yaşadıklarını söyledi. Yöneticiler, “Verdiğimiz emeklerin karşılığını zorda olsa almayı başardık. Uzun ve yorucu lig maratonunu ikinci tamamlayarak Deplasmanlı Süper Amatör Ligi'ne yükseldik. Bu başarıda emeği geçen futbolcularımız ve teknik heyetimizi yürekten kutluyoruz. İnşallah Süper Amatör Ligi'nde kalıcı olur ve başarılarımızı sürdürürüz” dedi.