Çüngüş'te aşı seferberliği

Çüngüş Kaymakamlığı destekleriyle ilçe devlet hastanesi personeli tarafından başlatılan korona virüs aşı seferberliğinde ekipler köy köy gezerek aşı çalışması yapıyor. İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sağlık ekipleri ile birlikte köy köy ve mahalle mahalle gezerek vatandaşları aşı olmaya davet etti. Kaymakam Kaldırım, aşı olmayan gelemeyenlerin ayaklarına kadar gidip aşılarını yaptıklarını söyledi. Kaldırım, "Çüngüş'te bütün vatandaşımızın aşı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aşı olmayan kalmasın diye mahalle mahalle, köy köy çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.