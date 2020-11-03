Çüngüş'te bağbozumu zamanı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bağbozumu gerçekleştirilip pestil yapımına başlandı.

Üreticilerin daveti üzerine İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Deniz Yıldırım ve beraberindekiler, bağbozumunu ve pestil yapımını görmek için Çüngüş ilçesi Mırgan Yaylasını ve Aktaş Mahallesini ziyaret etti. Mırgan Yaylasında bağcılık hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Deniz Yıldırım, Çüngüş'ün kendine has bir toprak yapısı ve iklimi olduğunu söyledi. Yıldırım, “Bağcılığın en iyi yapıldığı yer Mırgan Yaylasıdır. İlçe bağ alanı toplam 10 bin 50 dekar olup bunun bin dekarı Mırgan Yaylasında yapılmaktadır. Bu özel tarım alanında dekara verim 1 tona kadar çıkmaktadır. Üretim tamamen doğal şartlarda yapılmakta olup, hayvan gübresi de dahil hiçbir gübre kullanılmamaktadır. Mırgandaki üzümlerin tamamına yakını şaraplık çeşitler olup bu üzümlerin hasat tarihi diğer çeşitlere göre daha geç olmaktadır. Aynı zamanda alıcı fabrikalardaki yığılmayı engellemek için hasat işleri peyderpey yapılmaktadır” dedi.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından üreticiler yaptıkları bağcılık çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yapılan bilgilendirmeler sonrası bağbozumu etkinliğine geçildi. Üzüm salkımları bir makas yardımıyla kesilerek kasalara dolduruldu. İşlemin ardından üreticiler, topladıkları üzümlerden pestil yapımına başladı.