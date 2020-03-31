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Çüngüş'te il dışından gelenler sağlık kontrolünden geçiriliyor

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde il dışından gelen vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek kente girişleri sağlanıyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde il dışından gelen vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek kente girişleri sağlanıyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların il girişlerinde kontrolü yapılıyor. Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince korona virüse karşı mahalle girişinde il dışından gelen vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi.


Ekipler ayrıca sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları da uyararak evlerinde kalmalarını istedi.

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