Çüngüş'te Türk Kızılıay'ı hizmet binasının açılışı yapıldı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Türk Kızılıay'ı hizmet binası açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına Çüngüş İlçe Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Türk Kızılay'ı Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. Açılış töreninde konuşan Çüngüş İlçe Kaymakamı Kaldırım, “Bu onurlu ve bir o adar da duygulu birliktelik bizleri fazlasıyla onure etti. Çünkü ilçede gördük ki başta AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Arslanca olmak üzere, CHP İlçe Başkanı Mehmet Demiroğ, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Salih Akbaş, Deva Partisi İlçe Başkanı Yılmaz Dalkılıç, İYİ Parti İlçe Başkanı Hasan Demir, Türk Kızılay'ı denilince hepsi yekvücut olmuş ve ilçede hayır hizmeti denilince saydığımız partiler birlik olup tek yürek hareket edip açılışımıza katılım sağlayarak bir kez daha birlikten kuvvet doğar şiarını bizlere hatırlattı. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kaymakam Kaldırım ve beraberindekiler tarafından Türk Kızılıay'ı hizmet binası açılışı yapılmasıyla program son buldu.