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Dağ taş demeden pedal çevirerek tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıyorlar

Diyarbakır’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımını yapmak için pedal çeviren Tigris Bisiklet Ve Özel Sporcular Spor Kulübü Spor Derneği üyeleri, bu kez de Zerzevan Kalesini ziyaret etti.

Diyarbakır'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımını yapmak için pedal çeviren Tigris Bisiklet Ve Özel Sporcular Spor Kulübü Spor Derneği üyeleri, bu kez de Zerzevan Kalesini ziyaret etti.


Diyarbakır'da bisiklet tutkunlarının oluşturduğu Tigris Bisiklet Ve Özel Sporcular Spor Kulübü Spor Derneği üyeleri merkez ve ilçe olmak üzere bölgenin cazibe merkezi haline gelen tarihi mekanlarda pedal çeviriyor. Özellikle doğa alanlarının korunması ve tarihi ören yerlerinin tanıtımı için çalışmalar yürüten grup her hafta içi kent içinde bisiklet turları ile bireylerin sosyalleşmesi ve bilinçli bir kent kültürüne sahip olmaları için pedal çeviriyor. Zerzevan Kalesine de ziyaret gerçekleştiren Tigris Bisiklet Ve Özel Sporcular Spor Kulübü Spor Derneği, buradaki çalışmalarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak farkındalık oluşturdu.


Amaçlarından il merkezi ve tüm ilçeleri tanıtmak olduğunu kaydeden Tigris Bisiklet Ve Özel Sporcular Spor Kulübü Spor Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, yetkililerden kendilerine destek beklediklerini kaydetti.

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