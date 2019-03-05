Dağarası Mahallesi'ne toplu taşıma hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Kaymakamlığı ve ilçe sakinlerinin talebi üzerine, Ergani grup yolu üzerinde bulunan ve bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilmeyen Dağarası Mahallesi'ne toplu taşıma güzergahı oluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde daha önce toplu taşıma hizmeti verilmeyen mahallelere toplu taşıma hizmeti sunmaya vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ergani Kaymakamlığı ve ilçe sakinlerinin talebi üzerine vatandaşların hastane, eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçları ile ilçe merkezlerine ulaşımlarını sağlamak amacı Ergani ve Dağarası Mahallesi'ni kapsayan toplu taşıma güzergahı oluşturdu. ED1 koduyla bir aracın hizmet vereceği güzergahta seferler bugün itibariyle başladı.

Ergani ilçesi ve Dağarası Mahallesi arasında hizmet verecek 15 kilometre uzunluğundaki yeni güzergah yaklaşık 2 bin kişiye ulaşım imkanı sağlayacak.