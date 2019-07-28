Daha Şeffaf STK, Daha Güçlü STK Projesi katılımcılarına sertifikaları verildi

Bir otelde gerçekleşen sertifika dağıtım törenine, Hayata Gülümse Derneği Başkanı Sertaç Işık, kamu kurum müdürleri ve projeden faydalanan STK temsilcileri katıldı.

Sertifika dağıtım töreninde konuşan Işık, projeyi Avrupa Birliği Projesi kapsamında uyguladıklarını söyledi. Işık, "Daha şeffaf ve daha güçlü sivil toplum kuruluşlarını amaçladığımız için Daha Şeffaf, Daha Güçlü STK Projesi geliştirdik. 15 ay sürüyor bu projemiz. Bu proje kapsamında 50 sivil toplum kuruluşundan toplam 100 kişi ana faydalanıcı olarak yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ili hedefliyoruz. Ama bu projelerimizde Diyarbakır merkezli olarak çalışmaya çalışıyoruz. Dört ayrı grup halinde toplam 100 kişiye 2'şer günlük eğitimlerle toplam 8 gün günlük program düzenledik. Bu programlarda sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini artırmaya yönelik bir takım eğitimler var. Sivil toplum kuruluşları ne iş yapar, görevleri nelerdir, çalışma usul ve esasları nelerdir, stratejik planları nasıl oluştururlar, hangi paydaşlarla hangi verimli çalışmaları gerçekleştirebilirler bunları anlattık. Bu çalışmalar sonucunda da katılımcılara birer sertifika verdik. Biz bu projeyi üç temel ayak üzerine kurduk. İkinci ayağında bir sivil toplum günleri var. Sivil toplum fuarı düzenleyeceğiz. Bizde elimizden geldikçe toplumun sivil topluma güvenmelerini amaçlıyoruz. Sorgulayıcı bir toplum hedefliyoruz. Üçüncü ayağımızda da bu toplamış olduğumuz 50 sivil toplum kuruluşuyla birlikte bir ağ oluşturma var. biz buna koalisyonda diyoruz. Sivil toplum koalisyonunu 9 farklı ildeki sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek gerçekleştireceğiz. Burada özellikle şunu sağlamaya çalışıyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sivil toplum kuruluşlarının tespit etmiş olduğu sorunlarını bu ağda tartışma konusu haline getirmek ve olası eylem planı belirlemek” dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlere katılan STK temsilcilerine sertifikaları dağıtıldı.