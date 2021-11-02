Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış öğrencilere Gürcistan'da sınavsız üniversite okumanın fırsat ve avantajları konusunda bilgi verdi.

Her idealist gencin hayalinde, bir diploma ile yetinmeyip, birkaç diploma daha almak ve farklı yerlerin eğitim kültürlerine vakıf olmanın yattığını belirten Botan Dalmış, bu konuda gençleri bilgilendiriyor. Yurt dışında pek çok yer gibi, Gürcistan'da üniversite okumanın hem Türkiye'ye yakın olması hem de farklı kültürlere kapı aralamasının, yurt dışı eğitimi için güzel bir başlangıç olacağını belirten Dalmış, eğitimde gerekli olan öncelikler ve detaylar bulunduğu için hiçbir aksama ve kusur meydana gelmeksizin yerine getirebilmenin şartları hakkında bilgi verdi. Marmara Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış, "Daha önceden plan ve program yaparak üniversitede okuma yollarını araştırılması daha faydalı olacaktır. Bu tür araştırmalar ise bilirkişiler tarafından tavsiye ve tecrübelere dayalı fikirler almak ile gerçekleşir. Bilhassa bu hususta dikkatli kendisine bu mesleğe adamış danışmanlardan bilgi almak daha sağlıklı sonuçlara ulaşmanıza katkı sağlayacaktır' dedi.

"Birçok avantajdan faydalanma imkanını yakalayın"

Dalmış, farklı bölgelerde üniversite eğitimi görmenin aslında birçok avantajı da içerisinde barındırdığını dile getirerek, "O kültüre sahip olmak ve onların baktığı bakış açısıyla faydalanma kişiye değer katar. Hem gittiği yerin dilini öğrenerek hem de kültürlerinden faydalanmak ufku da açtığı için, bu tür eğitimler oldukça faydalı olacaktır. Bunların yanı sıra öğrencileri strese sokan sınavlarında bulunmayışı daha kaliteli bir eğitime kapı aralar. Bu ve daha fazla avantaj için mutlaka danışmanlık hizmeti alarak detaylı bilgi edinmelisiniz. Bu sayede hem siz faydalanıp, hem de aynı zamanda sizin gibi gençlere rahatlıkla bilgi verebilirsiniz. Aynı zamanda belki de haberinizin dahi olmadığı fırsatları kaybetme ihtimalini de ortadan kaldırmış olacaksınız” diye konuştu.