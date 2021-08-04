Dalmış: “YKS kazanamayanlar üzülmesin hayalinizdeki bölüm yurtdışında okuma şansı başladı”

İki milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği YKS geçtiğimiz günlerde açıklandı. Birçok genç üniversiteyi kazanmanın heyecanı içerisinde, ancak, bazı gençlerin de bekledikleri puanı alamadı. Bu noktada, Anadolu Yurtdışı Eğitim yetkilisi Abdulselam Dalmış, istediği bölümü kazanamayan öğrencilere çağrıda bulunarak üzülmeden yurt dışı üniversiteleriyle eğitime devam edebileceklerini kaydetti. Dalmış, “YKS iki milyonu aşkın öğrencinin girdiği bir sınav. Ancak, sınava girenlerin en çok dörtte biri lisans veya ön lisans programlarına yerleşebiliyor. Bu noktada, hayal ettiğiniz bölüme girmek adına yıllarınızı bu sınav için harcamak zorunda değilsiniz. Yurtdışı Eğitimde Makedonya, Ukrayna, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kosova, Gürcistan üniversiteleri sayesinde siz de tıp, diş hekimliği, mühendislik ve daha birçok bölümü okuma şansına erişebilirsiniz. Üstelik bu imkana sahip olurken Türkiye'deki gibi sınava girmeniz veya belirli şartları sağlamanız gerekmiyor. Yurtdışı üniversitelerine girmek kesinlikle zor değil. Yalnızca lise diplomasına sahip olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra, istenilen harç ücretini de ödediğiniz takdirde kendinizi bir anda Yurtdışında üniversite okurken bulabilirsiniz. Yurtdışı üniversiteleri, kayıt sırasında sizden yalnızca birtakım belgeler talep ediyor. Lise diploması başta olmak üzere transkript, adli sicil kaydı, ve bir takım evraklar gerekli belgelere ihtiyacınız var. Yurtdışı Üniversitelerine kayıt sırasında size yardımcı olması adına Anadolu Yurtdışı Eğitim ile iletişime geçebilirsiniz. Yurtdışı üniversite olarak çok sayıda üniversite bulunuyor. Makedonya, Ukrayna, Bulgaristan, Kosova, Gürcistan, Bosna Hersek, ülkelerinde bulunan üniversiteler arasından seçim yapabilirsiniz. Yabancı dil bilmeyen öğrenciler ilk sene üniversitede hazırlık dil eğitimi almalısınız. Ayrıca, istediğiniz her bölümü bulmanız da mümkün. Yurtdışı üniversitelerine karar veren bir öğrenci e-devlet üzerinden okumak istediği üniversitenin tanınıp tanınmadığını öğrenebilir. Yurtdışı Eğitim alan bir öğrenci okul bölüm seçiminde doğru karar vermesi gerekli. Kayıt yapacağınız danışmanlık firmasının güvenilir olması çok önemli” dedi.