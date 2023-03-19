DBB sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinin ardından destek amacıyla bölgede çalışmalarını yürütüyor.

Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi görevlendirdiği 40 personel, 7 arazöz, 2 vidanjör, 3 itfaiye aracı, 36 motopomp, ekskavatör ile temizlik ve bakım çalışmalarına destek veriyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyacı olan mahallelerde içme suyu dağıtımında Şanlıurfalılara hizmet sunuyor.