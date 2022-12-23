DBP Bağlar ilçe binasında çok sayıda doküman ve materyale el konuldu

Diyarbakır merkezli terör soruşturmasında DBP'li yöneticilerin adreslerine, partinin il ve ilçe binalarında aramalar yapıldı. Bağlar İlçe Başkanlığında yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve materyal incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması çerçevesinde Demokratik Bölgeler Partili (DBP) çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon için Diyarbakır merkezli 9 ilde düğmeye basılarak arama başlatıldı. DBP'li Keskin Bayındır'ın aralarında bulunduğu 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Polis, DBP Bağlar İlçe Başkanlığında sabah saatlerinde başladığı arama çalışmalarını tamamladı. Aramalarda, çok sayıda doküman ve materyal incelenmek üzere emniyete götürüldü.