DEDAŞ, emniyet mesafesi ihlali konusunda uyarıda bulundu

Enerji nakil hatlarında emniyet mesafesini ihlal eden yapılarda son 2 günde elektrik akımına kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Dicle Elektrik, vatandaşları ve imardan sorumlu birimleri bu konuda uyarıda bulundu.

Batman ve Şırnak'ta enerji nakil hatlarına olması gerekenden az mesafede yapılarak emniyet mesafesini ihlal eden yapılarda son 2 günde elektrik akımına kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Bunun üzerine Dicle Elektrik, emniyet mesafesini ihlal eden ve kazalara davetiye çıkaran yapılaşma ile ilgili vatandaşları ve imardan sorumlu birimlere uyarıda bulundu. Kazaların yaşandığı Batman ve Şırnak'a da dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, yaşanan bu üzücü kazaların tek sebebinin yapılaşmalarda belirlenen emniyet mesafesine uyulmayarak, bunun ihlal edilmesi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bir yapı inşa edilirken mutlaka enerji nakil hattı ile o yapı arasındaki emniyet mesafesinin korunması gerekir. Emniyet mesafesi ile ilgili bu konu yönetmeliklerde açıkça yer almaktadır. Ancak buna rağmen gerek vatandaşların konuyu dikkate almaması, gerekse imar konusundan sorumlu birimlerin duyarsızlığı yüzünden ne yazık ki enerji nakil hattına veya elektrik direklerine neredeyse yapışık yapılar inşa ediliyor. Şirketimizin bilgisi dışında yapılan bu tür yapılaşmalar nedeniyle, son 2 günde yaşanan kazalar gibi oldukça üzücü ve ölümcül kazalar yaşanabiliyor. Hem vatandaşlarımızın, hem de imarla ilgili ilgili birimlerin bu konuda son derece duyarlı olması gerekir" denildi.