Değirmenci'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Ziyarette ailelerle tek tek görüşen ve acılarına ortak olduklarını ifade eden Genel Başkan Değirmenci, Diyarbakır annelerine destek açıklamasında bulundu.

Ziyaret sonrası beraberinde Özçelik-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Burçin Ural ve komite üyesi kadınlarla birlikte bir açıklama yapan Değirmenci, “Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde evlat hasretiyle yanıp tutuşan annelerimizin yanında olduğumuzu göstermek için HAK-İŞ Konfederasyonu ve Özçelik-İş Sendikası olarak bugün buradayız. Elleri öpülesi annelerimizin bin 219 gündür devam eden kutlu yürüyüşlerine, haklı davalarına katkı vermek için buradayız. Terör örgütü tarafından kandırılıp dağa kaçırılan, ellerine silah tutuşturulan vatan evlatlarının kıymetli annelerinin yalnız olmadığını bir kez daha göstermek için buradayız. 2023 yılında gözü yaşlı tüm annelerimizin yüzü gülsün duasıyla buradayız. Diyarbakır annelerinin feryadını duymazdan gelenlere inat, acılı annelerimizin onurlu mücadelelerini haykırmak için buradayız. Tüm şer odaklarının kirli emellerine rağmen, fiziken, ruhen ve kalben de burada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Terörle mücadelenin adı; ana yüreğidir”

Değirmenci, 4 yıla yakındır sürdürülen mücadelenin sıradan bir eylem olmadığını da ifade ederek, “Ailelerimizin buradaki bu anlamlı duruşları, aynı zamanda, yıllardır ülkemizi esir almaya çalışan teröre karşı bir başkaldırıdır. Evlat nöbetindeki ailelerimiz, aynı zamanda vatan nöbeti de tutmaktadırlar. Onların bu haykırışları, terör yuvalarına ateş düşürmektedir. Küresel güçlerin heveslerini kursaklarında bırakmaktadır. Terörle kucak kucağa olan çıkar odaklarının hayallerini suya düşürmektedir. 760 bin HAK-İŞ üyesiyle, 50 bine yakın Özçelik-İş Sendikası ailesiyle Diyarbakır annelerimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ailelerimizin bu mücadelesi, Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadele sürecinde önemli bir eşiktir. Terörle mücadele yöntemlerine bir yenisi eklenmiştir. O mücadelenin adı da ‘ana yüreği'dir” dedi.

Erdoğan ve Soylu'ya teşekkür

Terörle mücadele noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dirayetli ve kararlı duruşlarından dolayı da teşekkürlerini ileten Genel Başkan Yunus Değirmenci, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Diyarbakır annelerinin dört yıldır büyük bir kararlılıkla yürüttükleri mücadeleyi görmezden gelenleri kınıyoruz. Bütün terör örgütlerine karşı devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Emek savunuculuğu yapan sivil toplum örgütleri olarak, buradaki annelerimizin emeklerini de savunup, sonuç almaları için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Onların feryadının, acılarının sözcüleri olmayı sürdüreceğiz. Bu mücadelemiz, ta ki buradaki tüm ailelerimiz yavrularına kavuşuncaya dek sürecektir.”

“Dünya mazlumlarının duası ailelerimizle birlikte”

"Yeni yıldan umudumuz büyüktür" diyen Değirmenci, “Cumhuriyetimizin 100. yılında terörün kökü kazınırken, analarımız da evlatlarına kavuşacaktır. Bu haklı dava, teröre en büyük darbeyi indirecektir. Ailelerimiz başını önüne düşürmesin, yanlarında HAK-İŞ'in, Özçelik-İş'in, 83 milyon vatandaşımızın ve dünya mazlumlarının duası vardır. Dünyadaki evlat acısı çeken tüm annelerimiz arkanızdadır. Yalnız değilsiniz. Mahzun da olmayın. Tarih sizleri onurlu aileler olarak not düşecektir. Ziyaretimiz vesilesiyle evlatlarını bölücü terör örgütünün elinden kurtarmak için gece gündüz, soğuk-sıcak demeden nöbet tutan ailelerimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. Yolunuz yolumuz, davanız davamızdır” diye konuştu.