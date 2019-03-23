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Dengbejlere sağlık taraması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Dengbej Evinde Yaşlılar Haftası nedeniyle sağlık taraması yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Dengbej Evinde Yaşlılar Haftası nedeniyle sağlık taraması yaptı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle etkinliklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğüne bağlı Dengbej Evindeki Dengbejere sağlık taraması programı düzenledi. Program kapsamında dengbejlere hem eğitim verildi hem de sağlık taramaları yapıldı.Bağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi ile ortaklaşa yapılan çalışmada 2 hekim 3 hemşire ve 1 diyetisyen görev aldı. Denbêj Evindeki Dengbêjlere ve personele, kronik hastalıklar, yaşlılığa bağlı görülen hastalıklar, beslenme tuz kullanımı, egzersiz, sigara zararları ve kanser taramaları konuları hakkında farkındalık eğitimi verildi. Eğitimin ardından dengbejlerin tansiyon, rutin kan ve kilo ölçümleri yapıldı.

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