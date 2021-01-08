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Depoda çıkan yangın paniğe neden oldu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bir iş yerine ait depoda yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir iş yerine ait depoda yangın çıktı. Yangın nedeni ile gökyüzü dumanlarla kaplanırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçe merkezi 15 Temmuz Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan 2'nci kattaki bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeni ile gökyüzünü dumanlar kaplarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda depo kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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