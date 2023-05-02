Depoda çıkan yangın saniye saniye telefon kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki depo olarak kullanılan bir evde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, maddi zarar olduğu öğrenildi. Çıkan yangın, mahalle sakinlerinin telefon kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 760. Sokak'ta züccaciye deposu olarak kullanılan bir evde meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede tüm depoyu alevler sararken, maddi zararın ortalama 1 milyon 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. Yangın, mahalle sakinlerinin telefon kameralarına yansıdı.

Mülk sahibi olduğunu ifade eden Vahdet Tunay, yangının elektrik trafosu kaynaklı meydana geldiğini söyledi. Tunay, “Yangın direk tarafında bulunan trafodan kaynaklı meydana geldi. Züccaciye eşyalarını bıraktığımız evi depo olarak kullanıyorduk. Sadece eşyalar değil, aynı zamanda motorum da yandı. Şu anda mağdur durumdayız. Ortalama zararım 1 buçuk milyon TL değerindedir” dedi.