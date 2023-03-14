Deprem bölgesinde sağlıkçılar Tıp Bayramını çadır kentte geçiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki yıkıcı depremlerden sonra Diyarbakır'da sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nı çadır kentte geçirerek, buruk karşıladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem bölgelerinden biri olan Diyarbakır'da görevli sağlık çalışanları, ‘asrın felaketi' olarak nitelendirilen afetteki acıları yüreklerine gömerek, mesai kavramını düşünmeden görev yapmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da Silvan Yolu üzerinde kurulan çadır kentte sağlıkçıların görev yaptığı çadır kent sağlık polikliniğinde 14 Mart Tıp Bayramı buruk geçiyor.

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Dr. Mustafa Eren, deprem olduğu andan itibaren Diyarbakır'daki sağlıkçıların sahada olduğunu ifade etti.

Yıkıcı depremden sonra mesai merhumu gözetmeksizin yaralılar ve hastalarla yakından ilgilendiklerini belirten Eren, “Diyarbakır diğer bölgelere nazaran depremden daha az etkilense de vatandaşlarımızın kaybını derinden hissediyoruz. Depremden sonra yas ilan edilse de içimizdeki o üzüntüyü atamadık. Depremzedelerle çadır kentte özellikle çok yakından ilgileniyoruz. Çadır kentte bize başvuran hastalara özellikle sık kullandığımız ilaçları temin etmeye çalıştık. Hastalarımızın tedavilerini yaptıktan sonra temin ettiğimiz ilaçları kendilerine veriyoruz. Bir nebze de olsa onlara kendilerinin kıymetli olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz” dedi.

14 Mart Tıp Bayramı'nı buruk geçirdiklerini dile getiren Eren, “Sağlık çalışanları olarak deprem sürecinde hiçbir şekilde mesai merhumu gözetmeksizin yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte hastalıkların artma durumuna bağlı olarak çeşitli kayıtlar tutuyoruz. Gerektiğinde mesai dışında da çadır kentte sahayı gezerek müdahalelerde bulunuyoruz” diye konuştu.