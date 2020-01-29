Deprem bölgesini ziyaret eden evlat nöbetindeki aileler izlenimlerini anlattı

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ve HDP'yi sorumlu tutarak il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Elazığ'da depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret ettikten sonra Diyarbakır'a dönerek eylemlerine devam etti. Aileler depremzedelerin acılarını paylaştıklarını belirterek, orada devletin büyüklüğünü gördüklerini söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve bundan HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Elazığ'da depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret ettikten sonra geldikleri Diyarbakır nöbetlerine devam etti.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan er Adil Kavaklı'nın annesi Cennet Kavaklı dün Elazığ'a gittiklerini söyledi. Kavaklı, "Depremzede vatandaşları ziyaret etmek için Elazığ'a gittik ve orada hastanede yatan yaralılar ile çadırda bulunan vatandaşları ziyaret ettik. Çok zor durumdaydılar. Bizim yüreğimiz parçalandı ve ben hiç dayanamadım. Atkı, bere ve eldiven işlemiştik çadırda dağıttık, çok mutlu oldular. Buradan tekrar ölenlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum ve buradan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Diyarbakır ve Elazığ valilerine, komutanlarımız ve polisimize çok teşekkür ediyorum. Onlar sağ olup var oldukça bizim sırtımız asla yere gelmez ve biz hiç zorluk çekmeyiz" dedi.

Çocuklara atkı, bere ve eldiven götürdüler

PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya da, "Biz Elazığ'da hastaneye gittik ve yoğun bakımda yatan hastaları ziyaret ettik. Ben orada bir hastaya Türk bayrağı hediye ettim. İnşallah tez zamanda hastaneden çıkıp ailelerine kavuşurlar. Daha sonra bizimde çorbada bir tuzumuz olsun diye çadırları gezdik o çocuklara atkı, bere ve eldiven götürdük. Kendi ellerimizle çocuklara verdik. Elazığ çok soğuktu ben gece uyuyamadım. O insanları ve fakirliği görünce çok üzüldüm, ama ben orada devleti görünce umudum yeşerdi. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, milletvekillerine ve Diyarbakır ile Elazığ valisi ve eşine teker teker teşekkürlerimiz arz ediyorum" diye konuştu.