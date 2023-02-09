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Deprem sırasındaki ürkütücü ışık kameralara yansıdı

Diyarbakır’da deprem sırasındaki ürkütücü ışık ve sarsıntı güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da deprem sırasındaki ürkütücü ışık ve sarsıntı güvenlik kameralarına yansıdı.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayapınar ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen deprem sırasındaki ürkütücü ışık ve sarsıntı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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